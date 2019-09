Apple Arcade，9月19日にローンチ

Appleは本日のApple Special Eventで,9月19日のリリース日を含む,今後のプレミアムモバイルゲームサブスクリプションサービスApple Arcadeの詳細を公開した。このサービスの料金は月額4.99ドルとなっており,開始時に1か月間の無料トライアルを利用できる。Annapurna Interactive,Bossa Studios,Cartoon Network,Capcom,Finji,Giant Squid,Klei Entertainment,Konami,LEGO,Mistwalker Corporation,SEGA,Snowman,ustwo gamesなどのスタジオからリリースされる,100以上の有料ゲームが利用可能になるという。Apple Arcadeでローンチ時に利用できる3つのタイトルが紹介された: Frogger in Toy Town (Konami), Shinsekai Into the Depths (Capcom), and Sayonara Wild Hearts (Annapurna Interactive)だ。Apple Arcadeは,iPhone,iPad,Mac,AppleTVでプレイ可能で,ゲームに広告やアプリ内購入は含まれない。サブスクリプションには,最大6人の家族のアクセスが含まれ,ローンチ時に150か国以上で利用可能になるという。Apple Arcadeは,マイクロトランザクションを使用した無料のゲームが支配的な市場での有料モバイルゲーム開発者の苦労への答えとして,3月に発表された( 関連英文記事 )。現在,Appleのモバイル市場でのライバルであるGoogleは,プレミアムモバイルゲームのサブスクリプションサービスに対する独自の回答を模索しているようだが( 関連記事 ),その詳細はまだ明らかにされていない。

