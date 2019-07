Switchの売上が増加したにもかかわらず，任天堂の四半期利益は10％減少

Switchの売上高の増加と全社収益の増加は,任天堂の前四半期の利益10%減を相殺するのに十分ではなかった。当期純売上高は,1681億5700百万円(15.4億ドル)から1721億1100百万円(15.8億ドル)へと2.4%増加した。しかし,営業利益は274億2800万円(2億5300万ドル)から305億3500万円(2億8100万ドル)に減少した。Nintendo Switchは引き続き好調に推移しており,当期の売上高は前年同期比13.2%増の210万台となり,市場投入から2年で合計で3690万台となった。ゲーム機のソフトウェア販売もまた増加し,当期は2260万台に達し,前年比25.9%の増加となった。その間,3DSはゆっくりとした終焉に向かっており,ハードウェアとソフトウェアの両方の売上は前年比で50%近く減少した。これらの数字は,任天堂の通年の堅調な業績に支えられ,年間売上高は約13%増の1兆2005億6,000万円(109億ドル),営業利益は約40%増の2497億100万円(22億ドル)となった。昨年末,アナリストらは,任天堂は2019年3月のSwitchの販売目標に3百万台届かない可能性が高いと報じた( 関連英文記事 )。最新のデータによると,任天堂は当初の3800万台の予想を100万台下回っていたが,それでもアナリストの予想には反していた。2億1000万本のソフトウェアの総売上高と相まって,5本のプラットフォーム専用ゲームが1000万本の売上という偉業を成し遂げたことからも,Switchは間違いなく成功を収めているといえる。マリオカート8デラックスは1790万台を販売して,Switchで最も売れた任天堂ゲームだ。1490万本でスーパーマリオオデッセイが続いている。昨年12月に発売されたばかりであるにもかかわらず,Super Smash Bros. Ultimateの売り上げはすでに1500万本にのぼり,Switchの発売タイトルであるThe Legend of Zelda:Breath of the Wildは1360万本を販売している。最後に,ポケットモンスターレッツゴーシリーズの総売上は1100万本弱だと発表されている。

