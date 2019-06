E3 2019：すべての記事と発表のまとめ

Electronics Entertainment Expo 2019は本格的に開催されると,展示会場の移動などで,ストーリーや情報を常に最新の状態に保つことが困難な場合がある。そこで我々の出番だ。この記事はE3全体を通して継続的に更新され,今週ロサンゼルスで開催されるイベントの大小を問わず最新情報を保てるように ―我々が個別記事にしたかどうかにかかわらず― すべてのニュースを取り上げる。XboxのボスであるPhil Spencer氏とのインタビューの残りの部分を掲載した( 関連英文記事 )。そこでは,ストリーミングの影響,なぜ彼がGoogle Stadiaを恐れていないのか,そしてMicrosoftがどれだけ遠く離れたところで買収の可能性を模索しているのかについて論じる。Microsoftは現在のゲーム機用に最後のXboxとXbox 360ゲームをリリースした。代わりにProject Scarlettに4世代分のゲームを持ち込めるような機能をもたらすことに集中すると発表している( 関連英文記事 )。Ubisoftは自社のゲームで具体的な政治的コメントをすることを避けているが,Watch Dogs LegionのクリエイティブディレクターであるClint Hocking氏は,ゲームを通じて伝えようとしているメッセージについて説明した( 関連英文記事 )。バンダイナムコは,PS4,PCそしてXbox Oneで発売されるCode Veinのリリース日を9月27日だと発表した。同社はまた,「Ni No Kuni:Wrath of the White Witch」のリマスター版を発表した。9月20日にPCとPS4向け製品が,Switchへのオリジナルの移植版と共にリリースされる。セガは,モバイル機器用にソニックのオリンピック:東京2020版が来春発表されると発表した。同社はSwitch用のマリオ&ソニックバージョンも任天堂と共同で開発している。thatgamecompanyのSky:Children of the Lightは,7月に最初にAppleデバイス用にリリースされ,Android,Mac,PC,家庭用ゲーム機,およびtvOSが続く。Kalypso Mediaは,Pyro Studiosの3つのタイトル,Commandos,Commandos 2,およびPraetoriansをリマスターすることを発表した。CommandosのリマスターはYippee Entertainmentによって開発され,PraetoriはTorus Gamesが手掛ける。後者の2つのタイトルは2019年第4四半期にPC,PS4およびXbox One用にリリースされる。一方Commandos HDはSwitch,Mac,Linux,iPadおよびAndroidで発売される。Microsoftは日曜日に,インディーズデベロッパかつパブリッシャのDouble Fineを買収し,StarbreezeからPsychonauts 2を購入したと発表した。Microsoftの事業開発担当副社長Greg Rice氏は,今回の買収の一環として,Double Fineは既存のパブリッシング契約を尊重し,将来のパブリッシング契約はまだ分からないものの,誰も仕事を失うことはないと語っている( 関連英文記事 )。Microsoftは,日曜日に行われたE3プレゼンテーションのときよりもStadiaの詳細については沈黙を保っているが,Phil Spencer氏は本日Inside Xboxに,次世代のゲーム機ではXboxは何らかの後方互換性を保証していると述べた( 関連英文記事 )。少なくとも,Xbox Liveは引き継ぐ可能性があるようだ。Phil Spencer氏はまた,に対して,Project Scarlettがディスクドライブを備えることを確約し( 関連英文記事 ),デジタル配信と共に物理的なリリースが重要であることを強調した。 「私は人々に選択肢を与えたい」と氏は語った。Googla Stadiaのリーダー,Phil Harrison氏は,E3のライブショーでのGeoff Keighley氏とのインタビューで,独自の個別購読サービスをGoogle Stadiaに結び付けたいパブリッシャに開放していると語った( 関連英文記事 )。これが報告された直後に,我々はそれがどのようなものなのか発表を受けるだろう。Uplay PlusはUbisoftの新しい購読サービスで,月額14.99ドルで,100タイトル以上の「ultimate edition」にアクセスできる( 関連英文記事 )。9月にPCで,そして2020年にはGoogle Stadiaで展開される予定だ。Ubisoftのプレスカンファレンスの残りの部分では( 関連英文記事 ),ミュージカルナンバー,悪者を殴打するおばあちゃん,そしてステージ上の犬が含まれていた。我々は新しく発表されたWatch Dogs Legion,Gods&Monstersと呼ばれる新しいIP,そして多くのTom Clancyタイトルでの拡張パックを目にした。PC Gaming Showは大きなニュースにはならなかったが,Epic Gamesストアに登場する多数のゲーム(独占のものもそうでないものも)のリストが含まれていた。その中に? これまでKickstarterの支援者にSteamリリースだとしていたShenmue IIIがあった( 関連英文記事 )。しかし,Ys Netは払い戻しを提供していない。E3月曜日の締めくくりはスクウェア・エニックスで,完全にゲームに焦点を当てたプレスカンファレンスを開催した( 関連英文記事 )。とくに,ファイナルファンタジーVIIのリメイクと,Crystal DynamicsとEidos Montrealによる新しいMarvel Avengersのゲームに注目だ。MicrosoftのE3 2019プレスカンファレンスで明らかになった最大のニュースは,Microsoftの次世代ゲーム機であるProject Scarlettに関する詳細が明らかになったことだ( 関連記事 )。Halo Infiniteをローンチタイトルとして,2020年の発売を予定している。Project Scarlettは「100%ゲームに焦点を絞って」おり,SSDを含み,そして120fpsと8Kの解像度が可能になるという。これは,Xbox One Xの4倍の速さだ。Microsoftのプレスカンファレンスで,Double Fine CEOのTim Schafer氏がステージに立ち,スタジオとパブリッシャのレーベルが買収されたことを発表した( 関連英文記事 )。その契約の一環として,MicrosoftはStarbreezeからPsychonauts 2 IPに13.2百万ドルを支払い,E3のステージで新しい予告編が公開された。Microsoftはまた,ブログ記事の中で,Age of Empires IPの周りに新しいスタジオを設立したことをカンファレンス後に軽く言及した。先週発表された,PC上のXbox Game Passは現在オープンβ中で( 関連英文記事 ),月額5ドルの価格で販売されている(ただし,本格稼働時には月額10ドルまで上昇する)。このPC版サービスはXbox Game Pass Ultimateに追加料金なしで加えられている。それはGame Passとゲーム機用Xbox Live Goldの両方を含んで15ドル/月の購読料金となっている。XboxのProject xCloudがついにLAで今週のE3で実機デビューを迎える。クラウドストリーミング技術についての詳細もともに公開される( 関連英文記事 )。XCloudは個々のXboxを「あなた自身の個人的で無料のxCloudサーバー」に変え,ユーザーはいつでもどこでも自分のハードウェアからでも,専用のMicrosoftコンソールからでもストリーミングできるようになるという。Project Scarlett,Game Pass,およびxCloudに加えて,Microsoftはゲームを着実に発表した( 関連英文記事 )。これらの完全なリストは我々のカンファレンスレポート記事の要約にまとめられている。そのカンファレンスの大部分はゲームと拡張パックの発表で占められていたが,Bethesdaは「Orion」,すなわちBethesdaがあらゆるゲームエンジンで使用可能な統一されたソフトウェア開発キットに結合されているソフトウェア技術の集大成を披露した( 関連英文記事 )。この技術の要点は,ストリーミングパフォーマンスが向上し,待ち時間が短縮され,一般的に言ってユーザー側のエクスペリエンスが向上することにある。これは開発者向けのツールであり,Bethesda氏はGoogle Stadiaなどのストリーミングサービスを扱うことを意図していると述べている。主にゲームに焦点を当てたBethesdaのE3プレスカンファレンスでは,最近の主要リリースのほぼすべてのアップデートまたは拡張パックが発表された( 関連英文記事 )。Doom Eternalなどの以前に発表されたゲームのリリース日,および3つの新しいタイトルとして Tango GameworksとArkane Lyonの新しいIPが含まれている。EAのOriginals部門は,ZoinkのLost in Random,GlowmadeのRustHeart,Hazelightの「新しい協業体験」とされる新しいゲーム3つと契約した( 関連英文記事 )。EAはまた,11bitがFrostpunkとMoonlighterを同社の購読サービスOrigin Accessで始めることを明らかにした。FIFAの新作はまた,ゲーマーが3v3 Rush(ゴールキーパーなし),4v4,4v4 Rush,5v5そしてProfessional Futsalをプレイすることを可能にする新しいVolta Football modeを特徴としている( 関連英文記事 )。FIFAストリートシリーズと似た感じだ。Battlefield 5:Chapter 5は第二次世界大戦の太平洋戦線を舞台とする。無料アップデートは2020年末までに利用可能になる予定だ。シムズ4:Island Livingは6月21日にPCに,そして7月16日にXbox OneとPS4に登場し,新しい活動,衣服とキャリアを追加する。その間,Apex Legendsの第2シーズンは7月2日に始まり,ランクモード,Titanfallシリーズからの新しい武器,そして新しいLegendが含まれる。E3で展示される予定の,Yooka-Layleeの続編は2.5DプラットフォームとZeldaスタイルのオーバーワールドを組み合わせたものだ( 関連英文記事 )。今年発売の予定。 こちら でチェックできる。THQ Nordicは,PS4,Xbox One,およびPC用のカルトクラシックなDestroy All Humansをリメイクしているという( 関連英文記事 )。 2020年の予定だ。Google Stadiaの有料版であるStadia Proは,4K,60fps,HDRストリーミングを提供し,月額9.99ドル(8.99ドル,11.99ドルCAD,または9.99ユーロ)となる( 関連英文記事 )。購読者はゲームを所有するためには依然としてフルプライスでゲームを購入しなければならないが,ProメンバーはDestiny 2とその新しいShadowkeep拡張パックで割引を受けられる。両作品は無料サービスのユーザーには利用できないゲームだ。Stadia Baseは,2020年にStada Proの後に発表される。Baseでプレイできるゲームは4K HDRを除く最大1080pおよび60fpsとなるが,このサービスの無料版という扱いのものである。無料ゲームは含まれていない。ポケモンカンパニーは,ダブルパックや新しいポケモンなど,今後の主要なゲームについて詳しく説明した( 関連英文記事 )。ソニーはE3を見逃しているかもしれないが,小島プロダクションのDeath Stranding用の新しい予告編を公開することでショウの前に驚きをもたらせた。11月8日に発売予定だ( 関連英文記事 )。

