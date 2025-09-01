【月間総括】わずかな変化がユーザーの嫌悪につながってしまったキーカード。少しの変化も嫌うユーザー心理を解説する

Sensor Towerは本日（2025年8月5日），スマートフォンアプリ「キングショット」の分析レポートを公開した。キングショットは中世を舞台にした戦略シミュレーションで，2025年2月にリリースされている。本作は，2025年5月以降に日本で人気が急上昇しているとのこと。

ネクソンは本日（2025年8月13日），2025年度第2四半期（2025年4月1日〜6月30日）連結業績を発表した。売上収益は1189億円（前年同期比3％減），営業利益は377億円（同17％減），四半期利益は168億円（同58％減）。「メイプルストーリー」「FC ONLINE」，PC版「アラド戦記」に加え，3月にローンチした「マビノギモバイル」も好調を維持し，業績に大きく寄与した。

まずは，前回の補足を最初にしておきたい。 前回の記述は筆者の見解であり，古川氏の発言は「一部の見解に同意した」という事実のみだ。筆者の見解の根拠は以下の3点（1）任天堂よりも早くSwitch2が過去…

