Apple製デバイスがDualShock 4をサポート

[2019/10/01 17:46]

iOS 13

iPad OS

macOS Catalina

tv OS 13

PlayStation.Blogで，DualShock 4がAppleの製品でサポートされたことが報告されている。iOS/iPad OS/tvOS/macOSそれぞれの新たなアップデート，具体的には，以降でDualShock 4がサポートされ，PS4のリモートプレイかMFiコントローラをサポートしたゲームをDualShock 4でプレイできるようになる。PS4のリモートプレイだけならmacOS High SierraとmacOS Mojaveでも引き続きDualShock 4を使うことが可能だ。DualShock 4が提供する機能のうち，タッチパッドや振動機能，イヤフォンジャックなどは機種によってはサポートされない可能性もあるという。