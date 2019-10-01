Apple製デバイスがDualShock 4をサポート

編集長：aueki

　PlayStation.Blogで，DualShock 4がAppleの製品でサポートされたことが報告されている。iOS/iPad OS/tvOS/macOSそれぞれの新たなアップデート，具体的には，

  • iOS 13
  • iPad OS
  • macOS Catalina
  • tv OS 13

以降でDualShock 4がサポートされ，PS4のリモートプレイかMFiコントローラをサポートしたゲームをDualShock 4でプレイできるようになる。PS4のリモートプレイだけならmacOS High SierraとmacOS Mojaveでも引き続きDualShock 4を使うことが可能だ。
　DualShock 4が提供する機能のうち，タッチパッドや振動機能，イヤフォンジャックなどは機種によってはサポートされない可能性もあるという。

FAQ: How to Use DualShock 4 with Your Apple Devices